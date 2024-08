Bootsunglück auf der Isar – Straßlach-Dingharting

Am Samstag, 24.08.2024, ereignete sich gegen und 19:00 Uhr auf der Isar auf Höhe Flusskilometer 167 in Straßlach-Dingharting ein Bootsunglück.

Eine 25-Jährige und eine 37-Jährige (jeweils mit Wohnsitz in München) fuhren mit einem Schlauchboot stadteinwärts auf der Isar. Am Unglücksort wurde der Bug des Schlauchbootes aufgrund einer Strömung unter Wasser gezogen, sodass das Boot kenterte.

Das manövrierunfähige Boot wurde mit den beiden Insassinnen in eine Treibholzansammlung getrieben. Die beiden Münchnerinnen konnten sich nicht selbstständig aus der Isar befreien und mussten unter Zuhilfenahme eines Rettungshubschraubers aus dem Fluss geborgen werden.

Beide Frauen wurden durch den Vorfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Nach bisherigem Ermittlungsstand konnten keine Verstöße, welche unfallursächlich waren, festgestellt werden. Die Ermittlungen hierzu sind zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht abgeschlossen.