Botanischer Garten München-Nymphenburg geht in die Wintersaison

Der Herbst legt sein buntes Kleid über das Freiland des Botanischen Gartens in München-Nymphenburg. Mit dem Ende der Sommerzeit werden nun auch die Öffnungszeiten und die Zugangsregelungen an die Zeitumstellung angepasst.

Kostenloser Eintritt ins Freiland

In der Wintersaison ist der Eintritt ins Freiland des Botanischen Gartens kostenlos. Das Freigelände kann in den Wintermonaten nun auch wieder über den Südeingang erreicht werden: Besucher:innen können vom Schlosspark Nymphenburg kommend, über den Eingang in der Maria-Ward-Straße in den Garten gehen.

Neue Öffnungszeiten ab Sonntag

Vom 31. Oktober bis zum 26. März kann das Freiland täglich von 09:00 bis 16:30 Uhr besichtigt werden. In die Gewächshäuser können die Besucher:innen täglich von 09:00 bis 16:00 Uhr. Einzig am 24. Dezember und am 31. Dezember bleibt der Botanische Garten geschlossen.

3G-Regelung für den Zutritt in die Gewächshäuser

Aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie gilt für den Eintritt in die Gewächshäuser auch weiterhin die 3G-Regel. Besucher:innen werden gebeten, einen entsprechenden Nachweis mitzubringen und diesen beim Ticketkauf an der Hauptkasse – Eingang über die Menzinger Straße 65 – vorzuzeigen. Auch Besitzer:innen von Jahreskarten werden gebeten einen entsprechenden Test-, Impf-, oder Genesenenbescheid an der Kasse vorzulegen. Eine Maske muss lediglich in den Innenbereichen getragen werden.

Mehr unter www.botmuc.de