Boulder-Weltcup 2018: Slowenischer Vierfachsieg in München

Bei den Damen waren die Boulder sehr unterschiedlich geschraubt: Während die meisten Athletinnen Problem Nummer 1 sogar flashen konnten und Boulder Nummer 2 ebenfalls von etwa zwei Dritteln geklettert wurde – rund die Hälfte von ihnen im 1. Versuch –, sah das Publikum niemandem am Top des dritten Problems. Den vierten Boulder konnten nur die besten vier Athletinnen durchsteigen, die so jeweils drei Boulder toppten: Janja Garnbret (SLO), Fanny Gibert (FRA), Miho Nonaka (JPN) und Akiyo Noguchi (JPN). Die beiden restlichen Finalplätze gingen an Katja Kadic (SLO) und Ekaterina Kipriianova (RUS), die sich zwei Flashs und zwei Zonen holten.

Für die DAV-Damen startete Alma Bestvater in die Wände. Nach einem gelungenen Beginn an Boulder 1 (Flash), benötigte sie nur zwei Versuche in der 2. Route. Bei Boulder drei erreichte sie noch die Zone. Ein insgesamt toller Wettkampf für die 22-Jährige, die derzeit noch mit Handgelenksproblemen zu kämpfen hat. Am Ende wurde Alma Bestvater Zwölfte. „Natürlich ist es schade, dass es nichts mit dem Finale wurde, aber ich bin trotzdem zufrieden mit meiner Leistung.“ Auch Bundestrainer Urs Stöcker zeigte sich zufrieden: „Der Auftritt von Alma nach ihrer Verletzung war überzeugend und zeigt ihre starke Form Richtung Weltmeisterschaft in Innsbruck.“