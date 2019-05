Boulderweltcup 2019: Die Weltbesten kommen nach München

Auch beim 10. Event in Folge kehrt keine Routine ein: Zum ersten Mal findet der Weltcup im Mai und nicht wie gewohnt als Saisonabschluss im August statt. Zudem nahen bereits die Olympischen Spiele: Bei den Sommerspielen 2020 im japanischen Tokio wird Klettern erstmals im Olympischen Programm dabei sein – und 2019 ist das Qualifizierungsjahr. Die begehrten Tickets werden unter anderem bei einem speziellen Qualifizierungsevent im November in Toulouse vergeben. Und der Weg zu diesem Event führt über die Weltcups. Bereits jetzt zeigt sich deshalb eine enorme Leistungsverdichtung bei den Athletinnen und Athleten an der Spitze. Das Publikum in München darf sich daher auf einen Weltcup freuen, der vielleicht spannender ist als jemals zuvor.

Doch nicht nur das Publikum an den Bildschirmen und vor Ort freut sich auf seine Boulder-Idole, auch für die Welt-Elite ist München immer ein ganz besonderer Stopp: An keinem anderen Ort werden die Athletinnen und Athleten aus aller Welt so frenetisch angefeuert wie in der inoffiziellen Bergsporthauptstadt Deutschlands. München hält deshalb auch den Teilnehmer-Rekord: 2017 traten fast 300 Starterinnen und Starter aus 47 Nationen gegeneinander an – so viele wie noch nie. “So gefeiert wie hier wird man bei keinem anderen Weltcup”, weiß auch Kaderathlet Jan Hojer (DAV Frankfurt/Main).