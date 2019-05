Boulderweltcup München: Jan Hojer holt Bronze!

Halbfinale der Damen: Extrem schwere Boulder

Für die Routenschrauber ist es immer eine Gratwanderung, die richtigen Probleme an die Wand zu bringen. Sind sie zu leicht, kann man die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht voneinander separieren, sind sie zu schwer, gibt es ähnliche Probleme. Hinzu kommen die Bedingungen beim Routenbau: In der Regel werden die Probleme in der Woche vor dem Wettkampf geschraubt. In München herrschten in den Wochen davor Temperaturen um die 10 bis 15 Grad, am Halbfinaltag kletterten die Temperaturen aber auf über 20 Grad. Gerade Sloper (von denen es eine Menge gab) sind dann viel schwieriger zu halten. Das Stichwort heißt “Grip”. Trotz all dem kann man sagen: Die Boulder waren sehr schwer. Dies lässt sich an einer einfachen Statistik zeigen: Von zwanzig Athletinnen konnten konnten nur zwei Damen überhaupt Boulder toppen, 18 Frauen erreichten keinen einzigen Zielgriff. So genügten zum Weiterkommen auch zwei Zonen in fünf Versuchen. Vier Athletinnen konnten keinen Zonengriff erreichen. Dazu gehörte leider auch Afra Hönig.

Vom anderen Stern präsentierte sich einmal mehr Janja Garnbret (SLO). Sie konnte als einzige Athletin alle Boulder toppen. Das verdeutlicht die ungeheure Form, in der sich die Ausnahme-Kletterin im Moment befindet. Zweite wurde Ievgeniia Kazbekova (UKR), die immerhin einen Boulder flashen konnte, doch auch sie erreichte keine weitere Zone. Außerdem im Finale dabei: Katja Kadic (SLO), Mia Krampl (SLO), Julia Chanourdie (FRA) und Fanny Gibert (FRA). Drei Sloweninnen zeugen von der unglaublichen Team-Leistung der slowenischen Mannschaft. Die ebenfalls starken Japanerinnen waren in München nicht dabei: Zeitgleich mit dem BWC findet in Japan ein interner Wettkampf statt, bei dem die Olympia-Kandidaten und Kandidatinnen gerankt werden.