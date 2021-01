BR KulturBühne: “Niemand wartet auf dich” und “Viktoria und ihr Husar”

Livestream-Premieren aus dem Residenztheater und dem Gärtnerplatztheater am und 23. Januar jeweils um 19.00 Uhr

Der Bayerische Rundfunk setzt seine Zusammenarbeit mit bayerischen Bühnen während des verlängerten Lockdown fort. Am Freitag, 22. Januar, um 19.00 Uhr zeigt die KulturBühne die Online Premiere von Lot Vekemans “Niemand wartet auf dich” mit Juliane Köhler in der Inszenierung von Daniela Kranz aus dem Residenztheater. Und am Samstag, 23. Januar, um 19.00 Uhr präsentiert die BR KulturBühne im Livestream aus dem Staatstheater am Gärtnerplatz die Spielzeitpremiere der Operette von “Viktoria und ihr Husar” in der Inszenierung von Intendant Josef E. Köpplinger.

Seit Beginn der Corona-Krise engagiert sich die BR KulturBühne in vielfältiger Weise für die Kulturschaffenden in Bayern und setzt auch im verlängerten Lockdown die Zusammenarbeit mit den bayerischen Theatern fort. So sind in den letzten Wochen viele Premieren im Stream möglich gewesen. Ein Angebot, das vom Publikum gerne angenommen wird.

Mit der Online-Premiere von “Niemand wartet auf dich” reagiert das Residenztheater auf den verlängerten Lockdown. Die deutsche Erstaufführung von Lot Vekemans‘ Drama “Niemand wartet auf dich” ist eine Inszenierung von Daniela Kranz, in dem Stück verkörpert Juliane Köhler drei Frauenfiguren.

Die Premiere findet am Freitag, 22. Januar ab 19.00 Uhr im Livestream auf der Kulturbühne unter br.de/kultur und unter www.residenztheater.de/niemand-wartet-auf-dich auf der Website des Residenztheaters statt.

Nach dem erfolgreichen Live-Stream der Wiederaufnahme von “Hänsel und Gretel” im November 2020, “Drei Männer im Schnee” an Silvester und zuletzt der Spielzeitpremiere der Ballettsuite “La Strada” streamt das Gärtnerplatztheater in Zusammenarbeit mit der BR KulturBühne nun die Operette “Viktoria und ihr Husar”. Das Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz wird dirigiert von Tobias Engeli, in den Hauptrollen sind die Gastsolisten Daniel Prohaska und Alexandra Reinprecht zu erleben.

Die Vorstellung ist am Samstag, 23. Januar um 19.00 Uhr live auf www.br.de/kultur und www.gaertnerplatztheater.de zu sehen und bis Montag, 25. Januar um 23.00 Uhr abrufbar.