BR KulturBühne: Rossinis Oper „La Cenerentola“ aus dem Münchner Gärtnerplatztheater

Spielzeitpremiere im Livestream am Samstag, 6. Februar 2021 um 19.00 Uhr

Der Bayerische Rundfunk setzt seine Zusammenarbeit mit bayerischen Bühnen während des verlängerten Lockdowns fort. Am Samstag, 6. Februar 2021 um 19.00 Uhr zeigt die BR KulturBühne im Live-Stream aus dem Staatstheater am Gärtnerplatz Rossinis Oper „La Cenerentola“. In der Inszenierung von Brigitte Fassbaender wird eine der intelligentesten Partituren Gioachino Rossinis zu einem Opernereignis für Jung und Alt. Die Spielzeitpremiere wird kostenfrei auf www.br.de/kultur sowie auf der Website des Theaters (www.gaertnerplatztheater.de ) zu sehen sein. Das Orchester des Staatstheaters wird dirigiert von Rubén Dubrovsky.

Seit Beginn der Corona-Krise engagiert sich die BR KulturBühne in vielfältiger Weise für die Kulturschaffenden in Bayern. So sind etwa Premieren im Stream möglich – ein Angebot, das vom Publikum gerne angenommen wird. Nach dem erfolgreichen Live-Stream der Wiederaufnahme von „Hänsel und Gretel“, der Premiere von „Anna Bolena“, der Operette

„Der Vetter aus Dingsda“ oder der Ballettsuite „La Strada“ zeigt die KulturBühne nun live aus dem Gärtnerplatztheater die Aschenputtel-Geschichte „La Cenerentola“.

Die Geschichte vom Aschenputtel ist hinreichend bekannt. Seit Charles Perrault den schon damals weit verbreiteten Stoff in seiner Märchensammlung von 1697 bearbeitet hatte, inspirierte er immer wieder Vertreter aller Kunstgattungen zu stets neuen Darstellungen.

In Gioachino Rossinis Meisterwerk „La Cenerentola“ muss sich die arme Angelina von ihren Stiefschwestern Tisbe und Clorinda wie auch von ihrem Stiefvater Don Magnifico schikanieren lassen. Doch als der Prinz Don Ramiro, der mit seinem Kammerdiener Dandini die Rollen getauscht hat, auf Brautschau geht, beginnt sich das traurige Schicksal Angelinas zu wenden.

Kurzinformationen zur Oper „La Cenerentola“:

Musik von Gioachino Rossini

Libretto von Jacopo Ferretti nach Francesco Fiorini

In italienischer Sprache mit deutschen Untertiteln

Musikalische Leitung: Rubén Dubrovsky

Regie: Brigitte Fassbaender

Besetzung:

Don Ramiro, Prinz von Salerno: Gyula Rab

Dandini, sein Diener: Daniel Gutmann

Don Magnifico: Levente Páll

Clorinda, seine Tochter: Frances Lucey

Tisbe, seine Tochter: Cecilia Gaetani

Angelina, Don Magnificos Stieftochter: Anna-Katharina Tonauer

Alidoro, Berater des Don Ramiro: Alexander Grassauer

Herrenchor des Staatstheaters am Gärtnerplatz

Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz

Die Vorstellung wird um 19.00 Uhr live auf www.br.de/kultur und www.gaertnerplatztheater.de

zu sehen und bis Montag, 8. Februar um 23.00 Uhr abrufbar sein.