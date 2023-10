Branchengewinner “Hotels Budget”: a&o ist Preiskönig 2023 und bedankt sich bei Gästen mit Übernachtungen ab 14 Euro

Studie „Deutschlands Preiskönige“ von Service Value und Bild-Zeitung

a&o ist Branchengewinner in der Rubrik „Hotels – Budget“

Kunden bestätigen a&o „Beste Preis-Leistung“

14 Euro-Festpreis im Mehrbettzimmer für Individualreisende

„Best value for money gehört seit jeher zu unserer DNA“, unterstreicht Phillip Winter, „dass wir gerade auch jetzt – in wirtschaftlich schwierigen Zeiten – für Beste Preis-Leistung ausgezeichnet werden, beweist, dass bezahlbare Qualität machbar ist.“ Aus der aktuellen Kundenbefragung „Deutschlands Preiskönige 2023“ geht a&o als Branchengewinner in der Sparte „Hotels – Budget“ hervor. Als Dank an seine Gäste hält a&o ein Preis-Leistungs-Special bereit: Im Reisezeitraum 1. November bis 29. Februar 2024 gibt´s das Bett im Mehrbettzimmer pro Übernachtung zum Festpreis von 14 Euro – in 20 europäischen Häusern, unabhängig von Auslastung und Wochentag.

Die Studie wurde zum dritten Mal vom Analysehaus Service Value in Kooperation mit der Bild-Zeitung durchgeführt und basiert auf einer unabhängigen Kundenbefragung zur Preis-Attraktivität ausgewählter Unternehmen. Untersucht wurden insgesamt 1.910 Unternehmen aus 126 Branchen. Die Berliner setzten sich in der Klasse „Hotels – Budget“ gegen sechs Mitbewerber durch.

CMO Phillip Winter: „Das Urteil Beste Preis-Leistung aus Kundensicht, also aus erster Hand zu bekommen, ist die Bestätigung für unser Engagement und unsere Strategie.“ Für attraktive Preise seien neben Bezahlbarkeit vor allem auch Preistransparenz, -stabilität und -gestaltung wesentlich: „Das werden wir auch künftig so handhaben.“

Mehr zur Studie: www.bild-preiskoenige.de

Preis-Leistungs-Special bis Ende Februar 2024

Gesagt, getan: Mit einem Preisspecial bedankt sich a&o bei seinen Gästen. 14 Euro gelten

für Individualreisende, die über www.aohostels.com buchen

im Reisezeitraum 01.11.2023 – 29.2.2024

ausschließlich für Fixrate

pro Bett/Übernachtung im Mehrbettzimmer

in den Häusern Aachen, Berlin Friedrichshain, Berlin Kolumbus, Berlin Mitte, Budapest, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt Galluswarte, Frankfurt Ostend, Graz, Hamburg Hauptbahnhof, Hamburg City, Hamburg Reeperbahn, München Hackerbrücke, München Laim, Prag, Stuttgart, Venedig und Weimar;

Die gleichen Rahmenbedingungen gelten zum Sonderpreis von 20 Euro in den beiden Häusern in Kopenhagen sowie in Rotterdam. Spezielle Messe-/Festzeiten sind von der Aktion ausgenommen bzw. Änderungen vorbehalten.

Mit aktuell 39 Häusern in neun Ländern und 25 Städten, darunter 25 Häuser in Deutschland, ist a&o die größte Hostelkette Europas. Zentrale Lage und somit gute Erreichbarkeit auch mit Bahn und ÖPNV zeichnen die Standorte aus.



a&o: Preis, Qualität und Nachhaltigkeit

Neben best value for money steht die Berliner Budgetgrupe vor allem auch für Nachhaltigkeit. Ab sofort können Direktbuchende ihren Aufenthalt bei a&o freiwillig kompensieren. Dank der E-Commerce-Lösung „Climate Click“ des Kooperationspartners South Pole können Gäste einfach und effektiv ihren positiven Beitrag zum Klimaschutz beitragen. Im Buchungsprozess erscheint die Frage: „Möchtest Du Deine Reise kompensieren?“ – mit der jeweiligen Angabe der Emissionen und des entsprechenden Betrages, abhängig von der Länge des Aufenthalts. Häkchen setzen und fertig. In einer nächsten Ausbaustufe übernimmt a&o automatisch die Kompensation für sämtliche Aufenthalte von Clubmitgliedern.

a&o weist schon heute als einzige Hostelkette Europas den individuellen CO2-Wert je Buchung auf allen Reservierungen und Gast-Rechnungen aus.

Über a&o Hostels

a&o wurde im Jahr 2000 von Oliver Winter gegründet und betreibt derzeit 39 Hostels in 25 Städten und neun europäischen Ländern. Der a&o-Gästemix ist vielfältig: Rucksacktouristen gehören ebenso wie Alleinreisende, Familien, Schulgruppen und Vereine zur a&o-Zielgruppe. Auch die Zahl der Businessreisenden und Senioren nimmt zu. Als erster Standort in Großbritannien eröffnete im Juli 2021 das a&o Edinburgh City. Drei Standorte kamen 2020 neu hinzu: Premieren gab es in Polen, a&o Warschau, und Ungarn, a&o Budapest; das zweite Haus eröffnete in Kopenhagen. Mit rund 28.500 Betten und rund 5,55 Millionen Übernachtungen im Jahr 2022 verzeichnete a&o einen Umsatz von 172 Millionen Euro (2021: 70 Mio; 2020: 64 Mio Euro). Ziel von a&o ist es, bis 2025 Europas „Null-Emissions-Hostelkette“ zu sein. Seit 2017 ist der amerikanische Investor TPG Real Estate Eigentümer von a&o. Das Unternehmen wird nach wie vor vom Gründer geführt.