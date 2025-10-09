Brand auf Baustelle – Milbertshofen

Am Mittwochnachmittag ist die Feuerwehr München zu einer starken Rauchentwicklung auf einer Baustelle im Bereich der Torquato-Tasso-Straße alarmiert worden. Bereits auf der Anfahrt war eine dichte, schwarze Rauchsäule weithin sichtbar.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannten, zwischen einem Abrissgebäude und einem angrenzenden Neubau, gelagerte Dämmmaterialien in voller Ausdehnung. Sämtliche Bauarbeiter hatten die Gefahrenzone bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Löschversuche mit mehreren Feuerlöschern blieben ohne Erfolg.

Unverzüglich wurde ein Löschangriff von zwei Seiten eingeleitet. Insgesamt vier Trupps unter Atemschutz bekämpften den Brand mit vier C-Rohren. Zur Absicherung und als Kräftereserve wurde ein zweiter Zug nachgefordert. Die eingeleiteten Löschmaßnahmen zeigten rasch Wirkung, sodass der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Der angrenzende Neubau wurde im Anschluss auf eine mögliche Brandausbreitung kontrolliert. Es zeigte sich eine leichte Verrauchung, weitere Maßnahmen waren jedoch nicht erforderlich. An der Außenfassade des Neubaus entstanden Hitzeschäden am Gerüst sowie an Fassade und Fenstern im Bereich der Brandstelle. Das gelagerte Dämmmaterial wurde vollständig zerstört.

Eine zuvor im ersten Obergeschoss eingebaute Brandschutz-Außentür aus Glas verhinderte eine vollständige Verrauchung des Neubaus und damit größeren Schaden.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden kann vonseiten der Feuerwehr nicht beziffert werden.