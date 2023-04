Brand auf dem Gelände der Großmarkthallen – Mehrere Pkw durch Feuer zerstört

Bei einem Brand auf dem Gelände der Großmarkthallen sind am Montagnachmittag drei Pkw beschädigt worden.

Bereits von Weitem konnten die Einsatzkräfte eine schwarze Rauchsäule aufsteigen sehen. Ebenfalls mehrere Anrufe erreichten innerhalb weniger Minuten die Integrierte Leitstelle. Aufgrund der Schilderungen wurde zusätzlich zum bereits alarmierten Hilfeleistungslöschfahrzeug der Rest des Löschzuges nachbeordert.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, standen bereits zwei Pkw in Vollbrand. Daneben liegender Unrat war ebenfalls in Brand. Mit mehreren Löschrohren wurde sofort eine Brandbekämpfung eingeleitet, um ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Lastkraftwagen zu vermeiden. Den Totalschaden an einem Smart sowie einem VW Golf konnte die Feuerwehr nicht mehr verhindern. Der dritte Pkw wurde durch die Hitzeentwicklung leicht beschädigt. Die größeren Müllmengen wurden von Einsatzkräften abgelöscht.

Was zum Ausbruch des Feuers führte, ermittelt derzeit die Polizei. Ein Sachschaden wird von der Feuerwehr auf etwa 15.000 Euro geschätzt.