Brand durch pyrotechnische Gegenstände auf einem Spielplatz

Am Samstag, 28.12.2024, gegen 20:25 Uhr, beobachteten Zeugen mehrere bislang unbekannte Kinder dabei, wie diese auf einem Spielplatz in der Kellerstraße pyrotechnische Gegenstände zündeten. Kurz darauf bemerkten die Zeugen, dass zwei Sitzbänke auf dem Spielplatz brannten. Sie verständigten Polizei und Feuerwehr.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Flammen bereits so hoch, dass angrenzende Bäume und Buschwerk in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Verursacher konnten nicht mehr festgestellt werden.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kellerstraße (Au/Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.