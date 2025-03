Brand eines Einfamilienhauses in Unterschleißheim

Am Mittwoch, 06.03.2025, gegen 18:15 Uhr wurde die Polizei München über einen Brand

in einem Einfamilienhaus in Unterschleißheim informiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stand das Haus bereits im

Vollbrand. Im Zuge der Löscharbeiten musste das Dach geöffnet und Teile des Hauses

abgetragen werden.

Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf einen sechsstelligen

Betrag.

Die betreffende Straße musste für den Zeitraum der Löscharbeiten über mehrere Stunden

gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, führt das Kommissariat 13.