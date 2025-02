Brand im denkmalgeschützten Kieswerk – Perlach

Zu einem Brand ist es am Samstagabend in einem Gebäude des denkmalgeschützten Kieswerk Mächler in Perlach gekommen. Verletzt wurde bei dem Brandeinsatz niemand.

Gegen 18:10 Uhr bemerkten zwei Spaziergänger dichten schwarzen Rauch, der aus einem Kamin des stillgelegten Kieswerks aufstieg, sowie Flammenschein im Inneren des Gebäudes. Sie alarmierten umgehend die Feuerwehr und wiesen die Einsatzkräfte ein.

Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr München begab sich mit einem Hohlstrahlrohr in das Gebäude und entdeckte einen völlig überfüllten, brennenden Ofen. Der Raum war bereits leicht verraucht. Die Einsatzkräfte entschieden sich, das Brandgut im Ofen kontrolliert abbrennen zu lassen. Zur Sicherheit wurde mit einer Drehleiter das Dach und der Kamin überprüft. Ein weiterer Atemschutztrupp durchsuchte das Gebäude nach möglichen Personen, konnte jedoch niemanden mehr im Werk antreffen.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.