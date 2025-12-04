Brand in Abbruchgebäude – Freimann

Am heutigen Morgen ist es in der Heidemannstraße zu einem Brand in einem Abbruchgebäude gekommen. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung verhindern.

Bereits während der Anfahrt der Einsatzkräfte gingen weitere Notrufe bei der Einsatzzentrale ein. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Treppenhaus des Gebäudes in Vollbrand, was zu einer sichtbaren Rauchentwicklung führte. Umgehend wurde die Brandbekämpfung eingeleitet.

Mehrere Trupps unter Pressluftatmern setzten zwei C-Rohre ein, um die Flammen zu bekämpfen. Parallel dazu wurde die Drehleiter mit Wenderohr in Stellung gebracht, um im Falle einer Ausbreitung des Brandes schnell eingreifen zu können. Dank der guten Zusammenarbeit der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Gebäudes verhindert werden.

Trotz des Leerstands wurde das gesamte Gebäude auf Personen abgesucht. Im weiteren Verlauf musste der Fehlboden des Gebäudes geöffnet werden, um eventuell versteckte Glutnester ablöschen zu können.

Erst nach zwei Stunden war der Einsatz für den Löschzug der Berufsfeuerwehr und für die Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Freimann beendet.

Ein Sachschaden kann vonseiten der Feuerwehr nicht beziffert werden. Zur Klärung der Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.