Brand in Appartement – 58-jährige Frau verletzt

Thalkirchner Straß – Bei einem Brand in ihrem Appartement ist eine 58-jährige Frau verletzt worden.

Die Bewohnerin meldete sich selbst bei der Leitstelle München und schilderte einen Brand in ihrer Wohnung. Bereits beim Eintreffen am Einsatzort konnten die Einsatzkräfte die Meldung der brennenden Vorhänge bestätigen.

Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr in den fünften Stock zum Löschen des Brandes. Die Einsatzkräfte trafen die Bewohnerin im Treppenhaus neben der offenen Tür ihrer Wohnung an und brachten sie umgehend aus dem Gebäude. Dort übergaben sie die Dame dem Rettungsdienstpersonal, welche sie im weiteren Verlauf auch in eine Klinik transportierte.

Nach dem Setzen eines Rauchvorhangs konnte der Brand in dem Einzimmerappartement innerhalb weniger Minuten gelöscht werden. Dennoch ist die Wohnung aufgrund der starken Verrußung nicht mehr bewohnbar.

Nachdem im Anschluss das Gebäude belüftet wurde, kontrollierten die Einsatzkräfte noch zwei angrenzende Wohnungen auf eine eventuelle Rauchausbreitung.

Zur Brandursache und dem Schadensausmaß ermittelt die Polizei.