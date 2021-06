Brand in der Allianz-Arena

In der Allianz-Arena ist am Montagmorgen eine Elektroverteilung in Brand geraten. Das erste EM-Spiel in München ist aber nicht gefährdet.

Um 4.48 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage der Allianz-Arena aus. Die Integrierte Leitstelle alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Bei der Erkundung wurde starker Rauch in einem Technikraum festgestellt. Unter Atemschutz betraten die Feuerwehrleute den Raum und sahen, dass die Elektroverteilung brannte. Mit einem CO2-Löscher wurde der Brand gelöscht.

Der Rauch hatte sich durch die Kabeldurchführungen bereits in weitere Technikräume ausgebreitet. Deshalb wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Diese dauerten bis 8.00 Uhr an.

Der Sachschaden kann von der Feuerwehr derzeit nicht beziffert werden. Durch die Brandfrüherkennung der Brandmeldeanlage und die schnell eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte das Feuer auf die Elektroverteilung beschränkt werden.

Nach Rücksprache mit einem Verantwortlichen der Allianz-Arena gibt es keine Auswirkungen auf den kommenden Spieltag der Europameisterschaft.