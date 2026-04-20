Brand in einem Mehrfamilienhaus – Harlaching

Am Sonntag, 19.04.2026, um 16:45 Uhr, stellte ein 81-jähriger deutscher Bewohner eines Mehrfamilienhauses in München fest, dass es zu einem Brand im Bereich des Elektroherdes seiner Wohnung gekommen war. Das Feuer griff dabei auf die Küche über. Aufgrund der starken Rauchentwicklung flüchtete der 81-Jährige schließlich auf den Balkon.

Der Brand konnte in der Folge durch die Berufsfeuerwehr zügig gelöscht werden und der 81-Jährige wurde durch die Einsatzkräfte mittels einer Drehleiter von seinem Balkon geborgen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Gebäude wurden die weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses durch die Feuerwehr aus dem Gebäude evakuiert.

Der 81-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es wurden keine weiteren Personen verletzt.

Der betroffene Straßenzug wurde zur Durchführung der Lösch- und Rettungsarbeiten für die Dauer von etwa einer Stunde gesperrt.

Der durch das Ereignis entstandene Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur genauen Brandursache, übernommen.