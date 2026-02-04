Brand in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus – Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Am Dienstag, 03.02.2026, gegen 23:50 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus.

Als Anwohner des Hauses den Brand bemerkten, verständigten sie den Notruf.

Ersten Erkenntnissen nach, entzündeten die Flammen einer Kerze auf der Küchenanrichte diverse Küchenutensilien, die den Brand im Anschluss auslösten. Die Löscharbeiten wurden durch die freiwillige Feuerwehr Höhenkirchen durchgeführt.

Während der Löscharbeiten mussten alle Hausbewohner das Gebäude verlassen. Weder der 31-jährige Bewohner noch die anderen Anwohner wurden durch den Brand verletzt.

Durch das Feuer und die durchgeführten Löscharbeiten entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.