Brand in Mehrfamilienhaus – Untersendling

Der Brand im Keller eines fünfstöckigen Wohnhauses in der Hansastraße hat in der Nacht auf Samstag zu einem mehrstündigen Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst geführt.

Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner meldeten sich in den frühen Morgenstunden bei der Leitstelle München und schilderten, dass das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in Untersendling verraucht sei. Einige wurden auch durch die ausgelösten Rauchwarnmelder in ihren Wohnungen aus dem Schlaf gerissen.

Die Einsatzkräfte stellten vor Ort eine starke Verrauchung im Bereich der oberen Stockwerke fest. Bei der Suche nach der Ursache zeigte sich aber schnell, dass es sich um einen Brand im Keller handelte. Dort leiteten Einsatzkräfte unter Atemschutz sofort Löschmaßnahmen in dem betroffenen Waschkeller ein.

Über eine Drehleiter wurden fünf Personen, darunter ein Kind aus dem fünften Obergeschoss gerettet. Zeitgleich führten die Einsatzkräfte die übrigen Bewohner aus dem Haus. Rettungsdienstpersonal betreute die rund 20 betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner in einem Großraumrettungswagen. Hier wurden drei der geretteten Personen vor Ort behandelt, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

Parallel zu den Rettungsmaßnahmen wurde das Gebäude entraucht. Da in mehreren Wohnungen die Rauchwarnmelder ausgelöst hatten, entschied sich der Einsatzleiter, zur Sicherheit das komplette Gebäude zu kontrollieren. Hier entdeckten sie mehrere Wohnungen, in denen es zu einer Rauchentwicklung gekommen war und belüfteten diese.

Nach gut zweieinhalb Stunden konnten die Bewohnerinnen und Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen.

Zur Brandursache und dem Schaden liegen der Feuerwehr keine Erkenntnisse vor.