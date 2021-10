Brand in Moosach: Früher Notruf verhindert größeren Schaden

Dank frühzeitiger Anrufe von Nachbarinnen und Nachbarn ist ein Brand schnell gelöscht und größerer Schaden verhindert worden.

Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner eines sechsstöckigen Mehrfamilienhauses meldeten der Leitstelle einen Brand auf dem Balkon im vierten Obergeschoss. Da mehrfach angegeben wurde, dass die Flammen bereits auf das darüberliegende Stockwerk überschlagen würden, schickte die Leitstelle zusätzliche Fahrzeuge zur Einsatzstelle. Die ersteintreffenden Kräfte bemerkten schon bei der Anfahrt den Rauch.

Noch während eine Drehleiter in Stellung gebracht wurde, um den Brand auf dem Balkon zu löschen, gingen weitere Kräfte unter Atemschutz über das Treppenhaus zur Brandwohnung hoch. Der Brand konnte auf dem Balkon schnell über die Drehleiter gelöscht werden. Die Einsatzkräfte im Innenbereich kontrollierten die Wohnung und stellten fest, dass die Fenster zum Balkon gerade noch so die Flammen aufgehalten hatten, so dass in der Wohnung kein Brandschaden entstanden war.

Aufgrund der starken Hitzeentwicklung wurde die Wohnung darüber kontrolliert, aber auch hier fanden sich keine Brandschäden. Durch die schnelle Alarmierung der Feuerwehr konnte der Brand zügig eingedämmt werden. Der Schaden an der Fassade und den Möbeln auf dem Balkon beläuft sich daher auf eine niedrige fünfstellige Summe. Es wurde niemand verletzt.