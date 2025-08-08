Brand in Müllsortieranlage

In den frühen Morgenstunden ist die Feuerwehr München zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer überdachten Müllsortieranlage im Stadtteil Feldmoching-Hasenbergl alarmiert worden.

Bereits auf Anfahrt meldeten die ersten Einsatzkräfte eine deutliche Rauchentwicklung über dem Betriebsgelände. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einem Müllbunker Altpapier auf einer Fläche von etwa vier mal vier Metern in Brand geraten war. Die Feuerwehr leitete umgehend einen Löschangriff mit zwei Löschfahrzeugen ein. Zur Entrauchung kam ein Großlüfter zum Einsatz. Das brennende Altpapier wurde anfangs händisch auseinandergezogen und Glutnester gezielt abgelöscht.

Mit Unterstützung eines Radladers der Entsorgungsfirma, der unter anderem von Kräften der Feuerwehr bedient wurde, konnte das Material bewegt und auch die letzten Brandherde beseitigt werden. Gegen 4 Uhr erfolgte die Meldung „Feuer aus“.

Der Sachschaden kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Das Fachkommissariat der Polizei ermittelt.