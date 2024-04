Brand in Pasing: Zwei Personen durch Rauchgasintoxikationen verletzt

Am Samstag, 20.04.2024, gegen 23:00 Uhr, verständigte eine 17-Jährige mit Wohnsitz in München den Notruf der Münchner Feuerwehr, da sie einen ausgelösten Brandmelder sowie Brandgeruch aus der Nachbarwohnung wahrnahm.

Gemeinsam mit dem Bewohner der Nachbarwohnung, einem 56-Jährigen mit Wohnsitz in München, versuchte sie den Brand in seiner Küche zu löschen. Dabei zogen sich beide leichte Verletzungen in Form von Rauchgasintoxikationen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich vollständig. Es entstand ein Sachschaden von mehrere Eintausend Euro.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte sich der 56-Jährige in seiner Küche Essen zubereiten, wobei der Brand ausbrach.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen

Warnhinweis der Münchner Polizei:

Löschen Sie einen Fettbrand niemals mit Wasser. Beim Kontakt von Wasser mit brennendem Fett verdampft das Wasser schlagartig und es kann zu einer Explosion kommen. Verständigen Sie im Notfall sofort die Feuerwehr über die Notrufnummer 112.

Unter folgendem Link sehen sie wertvolle Tipps zum Thema Brandschutz:

https://www.ffw-muenchen.de/buergerservice/brandschutztipps/