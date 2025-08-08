Brand in Tiefgarage – Feuer durch Sprinkleranlage gelöscht

Donnerstagnacht hat ein E-Motorroller in einer Tiefgarage gebrannt. Das Feuer wurde durch die verbaute Sprinkleranlage gelöscht.

Eine ausgelöste Brandmeldeanlage führte zur Alarmierung der Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte an der Tiefgarage ankamen, begab sich der Einsatzleiter zunächst an die Brandmeldezentrale. Dort konnte er die Auslösung einer Sprinklergruppe im dritten Untergeschoss feststellen.

Mehrere Trupps gingen zum Ort der Auslösung und der Sprinklerzentrale. Während der Erkundung stellten sie eine deutliche Rauchentwicklung fest. Als die Einsatzkräfte an der gemeldeten Stelle ankamen, fanden sie einen durch die Sprinkleranlage gelöschten Roller vor. Die Feuerwehr stoppte die Wasserzufuhr des ausgelösten Systems und stellt sicher, dass der Brandrauch über die verbaute Lüftungsanlage der Tiefgarage abzog. Nach knapp zwei Stunden war der Einsatz beendet und die Tiefgarage rauchfrei.

Das Fachkommissariat der Polizei hat der Brandursachenermittlung aufgenommen.

Der entstandene Sachschaden kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden.