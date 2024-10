Brand zerstört leerstehendes Gebäude in Trudering

Zu einem Brand in einer ehemaligen Asylunterkunft ist es am Donnerstagabend gekommen. Verletzt wurde bei dem Brandeinsatz niemand.

Ein Anwohner meldete um 20.39 Uhr einen Brand in dem früher als Asylunterkunft genutzten Gebäude in der Fauststraße. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr München schlugen bereits Flammen aus den Fenstern und dem Dach. Unverzüglich wurde die Brandbekämpfung mit insgesamt vier Hohlstrahlrohren aufgenommen. Gleichzeitig durchsuchten mehrere Atemschutztrupps den weitläufigen Gebäudekomplex mit Turnhalle nach Personen. Die Löschmaßnahmen zeigten rasch Wirkung und das Feuer war zügig unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten zogen sich über einen längeren Zeitraum hin, da die abgehängte Decke großflächig geöffnet werden musste, um an die Glutnester zu gelangen.

Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst etwa 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr München mit 15 Fahrzeugen.

Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.