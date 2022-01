Branddelikt in Schwabing: Polizei kann vier Tatverdächtige festnehmen

Am Donnerstag, 06.01.2022, gegen 22:30 Uhr, informierte eine Passantin den Polizeinotruf 110 über einen brennenden Tretroller im Bereich der Münchner Freiheit. Zeitgleich wurde eine Streifenbesatzung auf den Vorfall aufmerksam und löschte den Brand mit einem Feuerlöscher.

In unmittelbarer Nähe konnten in der Folge vier Tatverdächtige im Alter von 20, 24, 25 und 27 Jahren (alle mit Wohnsitzen in München) festgenommen werden, welche den Roller zuvor mittels Grillanzünder und Zeitungen in Brand gesetzt hatten.

Am Tretroller sowie an einem Metallpfosten entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als Hundert Euro.

Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Anzeigenaufnahme wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 13 geführt.