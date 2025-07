Brandgefahr durch Grablichter auf Friedhöfen

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und der damit verbundenen extrem hohen Brandgefahr erlassen die Städtischen Friedhöfe München mit sofortiger Wirkung ein Verbot für alle Grablichter auf den Friedhofsanlagen. Dies betrifft sowohl freistehende Kerzen als auch solche in Laternen. Darüber hinaus ist auch der Betrieb batteriebetriebener Grablichter untersagt. Diese können aus der Entfernung nicht von echten Kerzen unterschieden werden und erschweren eine schnelle Gefahreneinschätzung und Intervention durch die Friedhofsmitarbeitenden. Die Friedhofsverwaltung appelliert eindringlich an alle Besucher*innen, in dieser Zeit vollständig auf das Rauchen auf dem Friedhofsgelände zu verzichten. Bereits ein achtlos weggeworfener Zigarettenstummel oder ein Zündholz kann bei den derzeit trockenen Böden und Pflanzen schwerwiegende Brände auslösen.

Die Städtischen Friedhöfe bitten um Verständnis für diese Vorsichtsmaßnahmen, die dem Schutz von Besuchenden, Mitarbeitenden und den wertvollen Grünanlagen dienen. Kontrollen werden durchgeführt, um die Einhaltung des Verbots sicherzustellen.