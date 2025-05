Brandmeldeanlage verhindert Schlimmeres – Lochhausen

Weil die Brandmeldeanlage in einem Boarding-House in Lochhausen die Feuerwehr verständigte, konnte ein Bewohner gerettet werden.

Um 2.37 Uhr löste die Brandmeldeanlage des Boarding-Houses in der Henschelstraße aus. Daraufhin wurden ein Einsatzleitwagen, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und eine Drehleiter zur Einsatzstelle geschickt.

Über die Brandmeldeanlage konnten die Einsatzkräfte das Zimmer, welches den Alarm ausgelöst hatte, lokalisieren. Erst beim Öffnen der rauchdicht schließenden Türe stellten sie eine massive Verrauchung fest. Unter Atemschutz gingen sie in das kleine Appartement vor und fanden einen Mann am Boden liegend vor. Sie retteten ihn umgehend aus dem verrauchten Bereich. Der Einsatzleiter forderte sofort einen Rettungswagen nach. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes kümmerten sich Einsatzkräfte der Feuerwehr um den 44-jährigen Bewohner. Er kam nach einer medizinischen Erstbehandlung mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Münchner Klinik.

Während dessen löschten weitere Feuerwehrleute den Entstehungsbrand im Bereich der Küche. Anschließend wurde mit einem Hochleistungslüfter das stark verrauchte Appartement entraucht. Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Einsatzstelle wurde der Polizei für die weiteren Ermittlungen übergeben.