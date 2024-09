Brandserie im nördlichen Stadtgebiet

Eine Brandserie im Münchner Norden heute Nacht die Einsatzkräfte der Feuerwehr München beschäftigt.

Am Samstag ging die Meldung von einem brennenden Kleintransporter in der Maria-Probst-Straße auf dem Parkplatz eines Elektronikmarkts ein. Bereits auf der Anfahrt war der Flammenschein schon von weitem sichtbar. Sofort leiteten die Einsatzkräfte die Löschmaßnahmen ein. Aufgrund des Standortes des Transporters an der Fassade des Elektronikmarktes musste der Einsatzleiter die Brandmeldeanlage des Gebäudes auslösen, da sowohl die Fassade als auch die Gebäudeinnenseite kontrolliert werden musste.

Bereits auf der Rückfahrt von dem Brand des Kleintransporters wurden die Einsatzkräfte zum Anton-Ditt-Bogen umgeleitet. Hier stand ein BMW in Vollbrand. Da zuerst der Einsatzleitwagen und der Rettungswagen an der Einsatzstelle eintrafen, setzten die Einsatzkräfte zuerst Pulverlöscher ein, um den Brand niederzuschlagen. Sofort wurde dann mit den Mitteln des kurz darauf eingetroffenen Hilfeleistungslöschfahrzeugs das Fahrzeug komplett gelöscht. Ein benachbartes Fahrzeug wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt. Ein Übergreifen auf das Gebäude konnte durch die schnellen Löschmaßnahmen verhindert werden.

Um 1.47 Uhr ging dann eine weitere Brandmeldung im Helene-Wessel-Bogen über brennende Fahrzeuge ein. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München faden hier einen Audi A3 in Vollbrand vor. Den Brand konnten sie schnell löschen und ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge verhindern.

Noch während die Einsatzkräfte im Helene-Wessel-Bogen am Arbeiten waren, wurden weitere Einsatzkräfte in die Schwarzhauptstraße alarmiert. Hier wurde ein Brand an einem Holzgebäude gemeldet. Eine Streife der Polizei München hatte hier bereits erste Löschmaßnahmen durchgeführt, sodass die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle hatten.

Zu dem Gesamtschaden können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei übernimmt die Ermittlungen zu diesen Bränden.