Brandstiftung an einem geparkten Pkw in Oberschleißheim

Am Donnerstag, 11.01.2018, gegen 18.10 Uhr, stellten Passanten fest, dass ein geparkter Pkw am Bruckmannring in Oberschleißheim im Bereich des linken vorderen Radkastens brannte. Die hinzugezogene Freiwillige Feuerwehr Oberschleißheim konnte den Brand löschen, bevor die Flammen auf das ganze Fahrzeug übergreifen konnten.

An dem Pkw Mercedes entstand dennoch ein Sachschaden von geschätzt 10.000 Euro.

Ermittlungen des Kommissariats 13 zufolge, wurde das Fahrzeug mit hoher Wahrscheinlichkeit vorsätzlich angezündet.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Bruckmannring Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.