Brennende Waschmaschine verursacht hohen Sachschaden

Am Montagabend hat eine Waschmaschine in einem Apartment gebrannt. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Bewohner hatte das Feuer in seinem Badezimmer bemerkt und daraufhin sofort die Feuerwehr verständigt. Als die alarmierten Kräfte eintrafen, wurden sie von den Mitteilern schon vor dem Mehrparteienhaus empfangen. Sie erklärten dem Einsatzleiter, dass es im Bad ihrer Wohnung im ersten Obergeschoss brenne, und übergaben ihm den Wohnungsschlüssel.

Ein Trupp, ausgerüstet mit Atemschutz und einem Löschrohr, eilte über das Treppenhaus zur Wohnung. Vor dem Eintreten wurde ein sogenannter Rauchschutzvorhang gesetzt, um eine Rauchausbreitung in den Treppenraum zu verhindern. Anschließend leitete der Trupp die Brandbekämpfung ein und bereits nach wenigen Minuten war das Feuer gelöscht.

Um den Brandrauch aus der Wohnung zu beseitigen, kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz. Zeitgleich kontrollierte die Besatzung der Drehleiter die direkt über der Brandwohnung liegenden Wohneinheiten auf eine mögliche Rauchausbreitung. Nach knapp einer Stunde war der Einsatz der Feuerwehr beendet und die Bewohner konnten in ihre Wohnung zurückkehren. Das Badezimmer bleibt aufgrund des Brandschadens vorerst unbenutzbar.