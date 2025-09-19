Brennender Pkw in Tiefgarage in Schwabing

Zu einer Rauchentwicklung in einer Tiefgarage ist die Feuerwehr München am Freitagmorgen alarmiert worden. Ein Hybrid-Fahrzeug war in Brand geraten.

Auf dem Parkdeck in der Occamstraße stand ein stark rauchender Toyota Prius. Der Entstehungsbrand wurde durch einen Atemschutztrupp der Feuerwehr München mit zwei Feuerlöschern gelöscht. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Brandausbreitung auf das komplette Fahrzeug verhindert werden. Auch der Akku des Pkw war vom Brand noch nicht betroffen.

Anschließend wurde das Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und der betroffene Bereich der Tiefgarage mit Hochleistungslüftern entraucht. Warum das Fahrzeug in Brand geriet, ist der Feuerwehr nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.