Brillantfeuerwerk zum Münchner Frühlingsfest 2026 am 24. April ab 22.00 Uhr

Das Brillantfeuerwerk beim Münchner Frühlingsfest wird am 24. April zur ganz großen Show am Himmel – laut, bunt und richtig fetzig! Punkt gegen 22.00 Uhr geht’s im Südteil der Theresienwiese los, wenn die Pyro-Profis von Himmelschreiber ihr Können zünden und die Nacht zum Leuchten bringen.

Da knallt und funkelt es im Takt: grelle Farben, blinkende Effekte, wirbelnde Lichter – dazu freche Motive wie Smileys und Herzen, die quer über den Himmel tanzen. Dazwischen rauschen glitzernde Wasserfälle herab, Farben wechseln wie im Rausch, und immer wieder zündet ein neuer Überraschungseffekt. Kein gemütliches Dahinplätschern, sondern ein echtes Feuerwerksspektakel mit ordentlich Wumms.

Und dann das Finale: Zum 60. Jubiläum legt das Frühlingsfest nochmal richtig einen drauf. Wenn sich die letzte Salve entfaltet, strahlt eine riesige, leuchtende „60“ über der Wiesn – ein Gänsehautmoment, der zeigt: München kann feiern. 💥