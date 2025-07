Brilliant Reflections – Der Sommernachtstraum feiert 20-jähriges Jubiläum

Der Sommernachtstraum wird 20. Am 19. Juli 2025 feiert der Olympiapark zwei Jahrzehnte dieses einzigartigen Open-Air-Erlebnisses mit einem Jubiläumsfeuerwerk, das es so noch nicht gegeben hat. Unter dem Motto „Brilliant Reflections – Der 20. Traum“ vereint das Finale spektakuläre Pyrotechnik, modernste Showeffekte und erstmals eine Drohnenshow – alles perfekt choreografiert zur Musik.

Das Herzstück der Inszenierung bleibt die legendäre kreisrunde Formation im Olympiasee – gestaltet wie eine riesige Geburtstagstorte. Rund 45 Plattformen auf dem Wasser und am Olympiaberg tragen Tausende Abschussrohre, Flammen- und Lichteffekte. Zehntausende Feuerwerkskörper steigen im Takt der Musik in die Nacht. Der Soundtrack verbindet dabei Altbekanntes mit neu interpretierten Klassikern und aktuellen Hits – für Gänsehaut- und Festivalfeeling zugleich.

Premiere für Drohnenshow

Neu in diesem Jahr: Zum ersten Mal schwebt eine Drohnenshow beim Sommernachtstraum über dem Olympiapark. 50 Drohnen zeichnen in wechselnden Formationen faszinierende Muster an den Himmel. So entsteht ein einzigartiges Zusammenspiel aus Pyro, Feuer, Musik und Licht.

Frischer Wind fürs Feuerwerk

Hinter dem Spektakel stehen 2025 erstmals Sascha Tietze und Ulf Werner mit ihrem Team der FOG fireworks + sfx GmbH. Die international erfahrenen Pyro-Profis bringen frische Ideen mit – ohne den Respekt vor der jahrhundertealten Handwerkskunst zu verlieren. Sascha Tietze sagt dazu: „In diesem Jahr vereinen wir beim Sommernachtstraum über 600 Jahre alte Feuerwerkstradition mit modernster Showtechnik – das wird ein Erlebnis, das man nicht vergisst.“ Für die perfekte Inszenierung werden Musik, Drohnen, Pyro- und Spezialeffekte monatelang geplant und mit modernster Software punktgenau zu einer stimmigen Komposition aufeinander abgestimmt. Ulf Werner hat das Show-Design konzipiert. Zahlreiche Pyrotechniker sorgen vor Ort eine Woche lang dafür, dass Tausende Abschussrohre, Flammen- und Funksysteme sicher installiert werden.

Stars auf zwei Bühnen

Schon vor dem großen Finale heizen nationale und internationale Top-Acts die Stimmung an: Auf der Hauptbühne sorgen Max Giesinger, Ásdís und Nico Laska für Gänsehaut-Momente. Auf der Halbinselbühne bringen Altin Gün, Cosmica Bandida und das HyTop Soundsystem den Olympiapark zum Beben – die perfekte Einstimmung auf die magische Sommernacht.

Seit 20 Jahren ist der Sommernachtstraum ein Höhepunkt im Münchner Kulturkalender. Musik, Feuerwerk, kulinarische Vielfalt und ganz viel Sommer – ein Traum, der noch lange nachleuchtet.

Mehr unter www.sommernachtstraum-muenchen.de