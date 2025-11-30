BRK-Kerzenziehen: Kreative Auszeit zu Beginn des Advents vom 25.11. bis 23.12.2025

Zu Beginn des Advents von 25.11. bis 23.12. öffnet das Münchner Rote Kreuz auf dem Wintertollwood bereits zum 28. Mal seine Kerzenzieherei. Das traditionelle BRK-Kerzenziehen lädt dazu ein, inmitten des vorweihnachtlichen Trubels zur Ruhe zu kommen – und gleichzeitig etwas Gutes zu tun. Denn jede Bienenwachskerze unterstützt die sozialen und humanitären Aufgaben des Münchner Roten Kreuzes.

Do it yourself – Entschleunigung im Advent

Die BRK-Kerzenzieherei lädt dazu ein, für einige Stunden aus dem Alltag auszusteigen. Die Tätigkeit selbst ist denkbar einfach und gerade deshalb so entspannend. Schicht für Schicht entsteht eine duftende Bienenwachskerze, die lange Freude bereitet, ob als Geschenk oder für den eigenen Adventstisch.

Abgerechnet wird grammgenau: 100 Gramm reine Bienenwachskerze kosten sechs Euro. Wer an einem Tag nicht fertig wird, kann seine Kerze an der Kerzengarderobe abgeben und später weiterarbeiten.

Ein Erlebnis für Kinder, Familien und Gruppen

Kerzenziehen eignet sich für Kinder ab fünf Jahren (unter Aufsicht), Erwachsene und ältere Menschen gleichermaßen. Kindergartengruppen, Schulklassen, Geburtstagsrunden und andere Gruppen sind herzlich willkommen.

Ideales Firmenevent – auch am Abend

Das Kerzenziehen ist auch als gemeinsames Erlebnis für Teams und Firmen geeignet. Ob Weihnachtsfeier, Teambuilding-Aktion oder kreative Auszeit – die BRK-Kerzenzieherei bietet einen idealen Rahmen, gemeinsam etwas Schönes zu schaffen. Gruppen erhalten eine Ermäßigung.

Das BRK-Kerzenziehen ist täglich von 11 bis 22 Uhr möglich. Firmenweihnachtsfeiern können bis 23.30 Uhr stattfinden. Gruppenbuchungen (bis max. 20 Personen) können per E-Mail an kerzenziehen@brk-muenchen.de oder über das Online-Buchungstool unter https://www.brk-muenchen.de/kerzenziehen reserviert werden. Für Firmen steht zudem eine unkomplizierte Rechnungsstellung zur Verfügung.

Für das leibliche Wohl ist – mit und ohne Alkohol – gesorgt.

Die BRK-Kerzenzieherei befindet sich direkt neben dem „Hexenkessel“.

Gemeinsam Gutes tun

Das BRK-Kerzenziehen verbindet Adventsstimmung mit sozialem Engagement: Die Erlöse unterstützen die humanitären und sozialen Aufgaben des Münchner Roten Kreuzes, insbesondere die Ausbildung, Ausstattung und das medizinische Material für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer.

BRK-Kerzenziehen

25.11. bis 23.12.

täglich von 11 bis 22 Uhr

Wintertollwood, neben dem „Hexenkessel“

Mehr Infos unter https://www.brk-muenchen.de/kerzenziehen