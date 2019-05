BRK Kreisverband München auf dem Blaulichtfestival 2019 auf der Theresienwiese

Im Rahmen des diesjährigen Blaulichtfestivals, am 11.05.2019 von 10 Uhr bis 17 Uhr auf der Theresienwiese, stellen sich Münchner Hilfs- und Einsatzorganisationen vor und präsentieren ihr Können. Das Münchner Rote Kreuz ist auf dem Blaulichtfestival mit allen Gemeinschaften, zahlreichen Fahrzeugen und weiteren Aktionen vertreten.

Der Rettungsdienst des Kreisverbandes München präsentiert einige Fahrzeuge z.B. einen Gerätewagen Rettungsdienst für Großschadensfälle, einen Schwerlast-Rettungswagen für schwergewichtige Patienten und einen Einsatzleitwagen (ELW-1) zur Einsatzführung bei größeren Schadensfällen. Auch die Bergwacht Bereitschaft München stellt sich vor und ist mit modernen Einsatzfahrzeugen auf der Theresienwiese vertreten.

So werden z.B. ein Drohnenfahrzeug oder ein Skidoo gezeigt. Zudem können Besucher selbst aktiv werden und an einem 7 Meter hohen Kletterturm, natürlich abgesichert, das Klettern ausprobieren. Die Münchner Bereitschaften stellen den großen neuen Wechsellader sowie ein neues Mehrzweckfahrzeug für den Sanitätsdienst aus. Am zentralen Informationsstand, kann man sich über die zahlreichen Engagementmöglichkeiten in den 35 Münchner Bereitschaften und Arbeitskreisen ausführlich informieren. Die Kreiswasserwacht München ist mit einem großen Infostand und vielen Einsatzfahrzeugen wie z.B. einem Wassernotfahrzeug mit Anhänger, einem Jetski, einem Kommandowagen für den Einsatzleiter Wasserrettung sowie mit einem Infostand der Wasserwachtjugend vertreten. Die Gemeinschaft Jugendrotkreuz lädt ein in die große Rettungswagenhüpfburg und bietet zudem auch an, mit Jugendrotkreuzlern in den Rettungswagen oder andere Einsatzfahrzeuge rein zu schnuppern. Darüber hinaus zeigt die Rettungshundestaffel was die Vierbeiner so alles können. Am Stand des Blutspendedienst des BRK gGmbH werden Beratungen zur Blutspende angeboten und Besucher können am Infopavillon ihre Blutgruppe bestimmen lassen.