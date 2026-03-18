BRK-Riesenflohmarkt am 18. April 2026 auf der Theresienwiese

Am Samstag, den 18. April 2026, heißt es erneut: Stöbern, handeln und entdecken. Der traditionelle Flohmarkt des Münchner Roten Kreuzes verwandelt die Theresienwiese auch dieses Jahr wieder in ein Paradies für Schnäppchenliebhaber und Sammler und. Mit rund 2.500 Ständen auf über 80.000 Quadratmetern zählt die Veranstaltung zu den größten Flohmärkten Bayerns und lockt jedes Jahr Tausende Besucherinnen und Besucher an.

Am Samstag, den 18. April 2026, kommen Flohmarktfans auf der Theresienwiese voll auf ihre Kosten. Der traditionsreiche Flohmarkt des Münchner Roten Kreuzes, der seit mehr als 30 Jahren Besucherinnen und Besucher aus ganz Bayern und darüber hinaus anzieht, bietet auf über 80.000 Quadratmetern eine riesige Auswahl an Kuriosem, Nützlichem und Seltenem.

Ob Bücher, Kleidung, antike Möbel oder Schmuck – von 7 bis 16 Uhr können Schnäppchenjäger und Vintage-Liebhaber nach Herzenslust stöbern. Erwartet werden bis zu 2.500 Verkäufer und Tausende Besucherinnen und Besucher, die sich auf die einzigartige Atmosphäre zu Füßen der Bavaria freuen dürfen.

Der BRK-Riesenflohmarkt findet traditionell zum Auftakt des Münchner Frühlingsfestes statt. Dieses Jahr feiert das Frühlingsfest 60-jähriges Jubiläum.

Anmeldung als Verkäufer über „München Ticket“

Um als Verkäufer teilzunehmen, ist eine vorherige Reservierung erforderlich. Flohmarktstände können am 23.03.2026, 12:00 Uhr, über „München Ticket“ (www.muenchenticket.de) entweder online oder in den Vorverkaufsstellen von „München Ticket“ gebucht werden.

Es stehen zehn unterschiedliche Standgrößen zur Auswahl, beginnend bei 1 x 2 Metern zu einem Preis von 12,50 Euro.

Für Interessierte, Käuferinnen und Käufer ist der Besuch des Flohmarkts kostenfrei.

Breites Angebot an Kunst und Krempel

Verkäuferinnen und Verkäufer können alles anbieten, was sich in Kellern und Speichern angesammelt hat, wie Bücher, Geschirr, Dekoartikel, Schmuck, Uhren, Schallplatten, Bekleidung, Bilder, Kunstgegenstände, Spielzeug, Küchengeräte, Antiquitäten, Trödel.

Vom Verkauf ausgeschlossen sind u. a. Neuwaren, Großmöbel, Kraftfahrzeuge oder KFZ-Teile, Lebensmittel, Tiere, Pflanzen, Kriegsspielzeug und Waffen, gewaltverherrlichende oder pornographische Schriften oder Filme, Plagiate und Raubkopien.

Unterstützung für das Münchner Rote Kreuz

Neben dem Spaß bei Kauf und Verkauf auf dem Flohmarkt, steht auch der gute Zweck im Fokus: Die Einnahmen aus Standgebühren und Parkplätzen fließen direkt in die humanitären und sozialen Projekte des Münchner Roten Kreuzes. Sie werden unter anderem für die Ausbildung und Ausrüstung ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer im Sanitäts- und Betreuungsdienst, im Katastrophenschutz und der Wasserwacht verwendet.

Alle Infos zum Flohmarkt unter:

https://www.brk-muenchen.de/flohmarkt-theresienwiese/