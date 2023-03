BRK Riesenflohmarkt am 22.04.2023 auf der Theresienwiese München

Am Samstag, den 22. April 2023, öffnet der größte Flohmarkt Bayerns zu Füßen der Bavaria erneut seine Pforten. Seit über 30 Jahren findet der Flohmarkt statt. Aufgrund der einmaligen Atmosphäre ist der Flohmarkt während des Frühlingsfestes ein Pflichttermin für Flohmarktfans. Weit über die Grenzen der Landeshauptstadt München hinaus lockt er Interessierte. „Unser BRK-Flohmarkt auf der Theresienwiese ist deswegen so beliebt und einzigartig, da bei uns die Flohmarktidee in ihrer ursprünglichen Form umgesetzt wird und der kommerzielle Ansatz in den Hintergrund tritt, also ideal für Schnäppchensucher“, betont Koser.

Die Veranstalter erwarten dieses Jahr bis zu 1.600 Aussteller*innen und Tausende Besucher*innen. Von 7.00 Uhr früh bis 16.00 Uhr können alle ausgiebig auf Schnäppchenjagd gehen.

Der Kartenvorverkauf für Aussteller des großen Flohmarktes auf der Theresienwiese startet am 08.03.2023 um 12:00 Uhr über „München Ticket“.