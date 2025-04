BRK-Riesenflohmarkt am 26.04.2025 auf der Theresienwiese München

Am 26. April 2025 ist es wieder soweit: Der Flohmarkt des Münchner Roten Kreuzes auf der Theresienwiese lockt jedes Jahr Tausende Besucher an. Mit über 80.000 Quadratmetern Verkaufsfläche und rund 2.500 Ständen gilt er als größter Flohmarkt Bayerns. Ob Vintage-Schätze, antike Möbel oder Raritäten – hier kommen Schnäppchenjäger voll auf ihre Kosten.

Am Samstag, den 26. April 2025, verwandelt sich die Theresienwiese erneut in ein Paradies für Flohmarktfans. Der traditionsreiche Flohmarkt des Münchner Roten Kreuzes, der seit mehr als 30 Jahren Besucherinnen und Besucher aus ganz Bayern und darüber hinaus anzieht, bietet auf über 80.000 Quadratmetern eine riesige Auswahl an Kuriosem, Nützlichem und Seltenem.

Ob Bücher, Kleidung, antike Möbel oder Schmuck – von 7 bis 16 Uhr können Schnäppchenjäger und Vintage-Liebhaber nach Herzenslust stöbern. Erwartet werden bis zu 2.500 Verkäufer und Tausende Besucher, die sich auf die einzigartige Atmosphäre zu Füßen der Bavaria freuen dürfen.

Traditionell findet der BRK-Riesenflohmarkt zum Auftakt des Frühlingsfestes statt. Für Interessierte und Käufer ist der Besuch des Flohmarkts kostenfrei.

Anmeldung als Verkäufer über „München Ticket“

Um als Verkäufer teilzunehmen, ist eine vorherige Reservierung erforderlich. Flohmarktstände können über „München Ticket“ (www.muenchenticket.de) entweder online oder in den Vorverkaufsstellen von „München Ticket“ gebucht werden.

Es stehen zehn unterschiedliche Standgrößen zur Auswahl, beginnend bei 1 x 2 Metern zu einem Preis von 9,20 Euro zuzüglich einer Kaution von 10 Euro.

Kunst und Krempel

Verkäuferinnen und Verkäufer können alles anbieten, was sich in Kellern und Speichern angesammelt hat, wie Bücher, Geschirr, Dekoartikel, Schmuck, Uhren, Schallplatten, Bekleidung, Bilder, Kunstgegenstände, Spielzeug, Küchengeräte, Antiquitäten, Trödel.

Vom Verkauf ausgeschlossen sind u. a. Neuwaren, Großmöbel, Kraftfahrzeuge oder KFZ-Teile, Lebensmittel, Tiere, Pflanzen, Kriegsspielzeug und Waffen, gewaltverherrlichende oder pornographische Schriften oder Filme, Plagiate und Raubkopien.

Unterstützung für das Münchner Rote Kreuz

Neben dem Spaß bei Kauf und Verkauf auf dem Flohmarkt, steht auch der gute Zweck im Fokus: Die Erlöse aus den Gebühren für die Verkaufsstände und Parkplätze kommen den humanitären und sozialen Aufgaben des Münchner Roten Kreuzes zugute. Sie werden unter anderem für die Ausbildung und Ausrüstung ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer im Sanitäts- und Betreuungsdienst, im Katastrophenschutz und der Wasserwacht verwendet.

Alle Infos zum Flohmarkt unter: https://www.brk-muenchen.de/flohmarkt-theresienwiese/