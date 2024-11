Broadway und Glamour mit DIONNE WUDU und BRUCE DARNELL bei der Sturm der Liebe

Nur noch wenige Tage bis zum Abschied von Dionne Wudu bei der beliebten Telenovela „Sturm der Liebe“, aber mit einem besonderen Stargast: Bruce Darnell besucht den Fürstenhof (Ausstrahlung: 29. November 2024, Das Erste, 15.10 Uhr). Dionne Wudu erinnert sich unglaublich gerne an die erste Begegnung und den Dreh: „Mit Bruce vor der Kamera zu stehen war einfach großartig. Er kam ans Set und hat mit Spaß und Freude und mit seiner offenen Art und seinem Strahlen sofort alle berührt“, erzählt die 43-Jährige. „Mit jedem ist er wertschätzend umgegangen. Egal, ob mit Schauspieler:innen, Statist:innen oder dem Team hinter den Kulissen. Es war unfassbar cool mit Bruce.“

In ihrer Rolle als Nicole Alvers ist Dionne Wudu voraussichtlich am 03. Dezember 2024 (in Folge 4.333) das letzte Mal zu sehen. Ihre Figur geht an den Broadway, während die Schauspielerin selbst in 2025 im Kino in einer kleinen Rolle über die große Leinwand in „Ein Mädchen namens Willow“ (Constantin Film) flimmern wird. Auch dem TV bleibt die Wahlmünchnerin treu. So hat sie bereits bei den Kollegen von „Die Rosenheim Cops“ gedreht. Privat plant sie fürs neue Jahr hingegen eine größere Reise nach Ghana – in die ihr bisher (noch) unbekannte Heimat ihres Vaters.