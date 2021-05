Broilers mit drittem Nummer-eins-Album und erfolgreichstem Start seit Helene Fischer

„Puro Amor“ verteilen die Broilers auf ihrem neuen Album – und pure Liebe empfinden auch viele Musikfans für die 1992 gegründete Punkband. Somit ist es nicht verwunderlich, dass Sammy Amara & Co. in den Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, heute ihre dritte Nummer eins nach „Noir“ (2014) und „(sic!)“ (2017) hinlegen. Zudem landet das Quintett den erfolgreichsten Start seit Helene Fischers „Die Helene Fischer Show – Meine schönsten Momente Vol. 1“ im vergangenen Dezember.

Wer es gitarrenlastig mag, darf sich über drei weitere Top 10-Neuzugänge freuen: Fury In The Slaughterhouse („Now“) starten auf zwei, Motörhead („Louder Than Noise… Live In Berlin”) auf vier, Dinosaur Jr. („Sweep It Into Space”) auf neun. Rapper Samra betrachtet an dritter Stelle seinen „Rohdiamant”, während Sängerin Sarah Lombardi auf Position acht ganz „Im Augenblick“ lebt. Nach Jahrzehnten wieder dabei sind die neu aufgelegten Kultwerke „Plastic Ono Band“ (John Lennon, sieben) und „Kassengift“ (Rosenstolz, zwölf).

Nachdem Nathan Evans die Single-Charts bereits neun Wochen angeführt hat – zuletzt sogar acht Mal hintereinander – legt der „Wellerman“-Star nun eine kleine Verschnaufpause ein. Er gibt die Krone an Katja Krasavice weiter, die mit ihrem Remix des US-Erfolgs „Best Friend“ (Saweetie feat. Doja Cat) den zweiten Nummer-eins-Hit nach „Highway“ (mit Elif) feiert. HipHop-Kollege Jamule („Liege wieder wach“, drei) und Ex-„The Voice Kids“-Teilnehmer Mario Novembre („Allein sein“, neun) entern ebenfalls die Top 10.

Die Top 100 der Offiziellen Deutschen Single- und Album-Charts werden freitags ab 18 Uhr auf www.mtv.de veröffentlicht.

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Händlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.