Brooks ist Partner des MARATHON MÜNCHEN – Anmeldung ab sofort geöffnet

Mit dem Anmeldestart holt sich der MARATHON MÜNCHEN einen starken Presenting Partner an Bord: Brooks Running. Der Laufsport-Spezialist wird nicht nur das Event begleiten, sondern aktiv dazu beitragen, München in Bewegung zu bringen. Gleichzeitig ist der Startschuss für die Online-Anmeldung gefallen – wer schnell ist, sichert sich bis zum 31. März Early-Bird-Tickets unter www.marathonmuenchen.org.

Gemeinsam für die Laufcommunity – BROOKS x MARATHON MÜNCHEN

​Mit Brooks gewinnt der MARATHON MÜNCHEN einen Partner, der mit Leidenschaft ​ das Thema “Running” lebt. Im Jahr 1914 gegründet, entwickelt das Unternehmen heute Laufschuhe und Bekleidung mit einem Ziel: Jeden Lauf zu einem besseren Erlebnis zu machen. Als Presenting Partner wird Brooks das Event auf vielen Ebenen prägen – von der Kommunikation über besondere Aktionen bis hin zu einem starken Auftritt am Marathonwochenende. ​

​​

​Der MARATHON MÜNCHEN trägt künftig den Namen „by Brooks“, und das Logo des Running-Spezialisten wird auf sämtlichen Hauptwerbematerialien prominent vertreten sein. Brooks stellt zudem die komplette Team-Ausrüstung für Volunteers sowie das Organisationsteam bereit. Brooks designt on top ein exklusives MARATHON MÜNCHEN by Brooks Laufshirt für das Merchandising. Darüber hinaus gehen Brooks-Athlet*innen an den Start, um das Event sportlich und medial zu bereichern. Das Sponsoring erstreckt sich über die nächsten beiden Jahre mit einer Option zur Verlängerung. Zudem tritt Brooks exklusiv als offizieller Sportartikelhersteller auf.

„Brooks teilt unsere Vision, den MARATHON MÜNCHEN by Brooks als Event für die gesamte Lauf-Community zu etablieren. Die Begeisterung für den Sport und die Idee, Laufen als zentrales Thema in der Stadt zu verankern, verbinden uns. Wir freuen uns auf eine Partnerschaft, die Sport in München spürbar macht“, sagt Fabian Schäfer, Geschäftsführer der Laufstatt Event gGmbH.

„Nach einer Phase, in der wir uns auf andere Initiativen konzentriert haben, freuen wir uns sehr, wieder mit der Lauf-Community in Kontakt zu treten – und das durch diese großartige Partnerschaft“, sagt Lara Hasagic, Marketing Manager Central Europe bei Brooks Running. „Der MARATHON MÜNCHEN by Brooks passt perfekt zu unseren Markenwerten und unserem Engagement, Läufer*innen aller Leistungsstufen zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, diese traditionsreiche Veranstaltung unter neuem Management zu fördern und zu ihrem Erfolg beizutragen.“

Neue Strecken, einzigartige Erlebnisse: MARATHON MÜNCHEN by Brooks

​Beim MARATHON MÜNCHEN by Brooks am 11. und 12. Oktober 2025 verwandelt sich die Stadt in eine Laufarena. Und in diesem Jahr wartet eine echte Neuerung: Die neu-konzipierte Strecke, die nicht nur im Bewerbungsverfahren überzeugt hat und internationalen Standrads entspricht – sondern auch die Läufer*innen begeistern wird. Der Ein-Runden-Kurs führt erstmals am Sendlinger Tor vorbei und durch das aufstrebende Werksviertel, das sich mit Live-Entertainment und einem breiten gastronomischen Angebot in eine Fan-Meile verwandelt. Die Klassiker wie der Marienplatz, das Siegestor, der Odeonsplatz, der Englische Garten sowie der Olympiapark mit Start und Ziel bleiben.

Echter City-Halbmarathon und 10 KM RUN mit Start im Werksviertel

​Der Halbmarathon darf sich dieses Jahr mehr denn je als echter Innenstadtkurs bezeichnen. Neu ist der Start im Olympiapark. Von dort geht es komplett durch die City bis zur Wendemarke am Sendlinger Tor und zurück über den Rindermarkt sowie Siegestor zum Olympiapark. Der 10-Kilometer-Lauf feiert seine Premiere im pulsierenden Werksviertel – einer Location, die mit echtem Event-Spirit für eine ganz besondere Wettkampfatmosphäre sorgt.

Neben Marathon, Halbmarathon und dem neuen 10-Kilometer-Lauf setzt der MARATHON MÜNCHEN by Brooks auf Teamspirit: Bei der Marathon-Staffel teilen sich Läufer*innen die neue Strecke und feiern gemeinsam ihren Erfolg. Ergänzt wird das Programm durch weitere Highlights wie den Friendship Run und den KIDS RUN, die das Lauferlebnis für alle Generationen abrunden.

Über Brooks

​Der Laufsport Spezialist Brooks entwickelt und vertreibt Performance Laufschuhe, Bekleidung und Accessoires in mehr als 50 Ländern weltweit. Ziel von Brooks ist es, möglichst viele Menschen für das Laufen zu begeistern und aktiv zu sein. Dabei setzt Brooks auf eine unverwechselbare Mischung aus Technologie, Komfort und Style. Die Marke steht für attraktive Funktionsbekleidung und innovative Schuhe, die sich dem individuellen Stil der Läufer*innen anpassen. Egal ob Freizeit- oder Leistungssport, Trail oder Straße: Brooks-Produkte stehen für außergewöhnliche sportliche Leistungen und ein ganz besonderes Lebensgefühl. Das im Jahr 1914 gegründete Unternehmen Brooks mit Sitz in Seattle ist eine Tochtergesellschaft der Berkshire Hathaway Inc. Der Hauptsitz für Deutschland, Österreich und der Schweiz ist in Münster.