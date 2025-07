Brunnenfest auf dem Viktualienmarkt am 01.08.2025

Beim Brunnenfest auf dem Viktualienmarkt präsentieren am Freitag, 1. August, Volkssänger*innen, Volksschauspieler*innen, Kabarettist*innen und Kostümgruppen traditionelle Münchner Unterhaltungskunst. Sie treten an drei Bühnenstandorten auf: am Karl-Valentin-Brunnen beim Café Nymphenburg, am Liesl-Karlstadt-Brunnen beim Biergarten und am Elise-Aulinger-Brunnen bei der Heilig-Geist-Kirche. Zusätzlich spielen Gruppen spontan an verschiedenen Plätzen. Bürgermeisterin Verena Dietl wird die Veranstaltung um 12 Uhr am Karl-Valentin-Brunnen offiziell eröffnen. Insgesamt treten über 70 namhafte Künstler*innen und Formationen auf, darunter Die Couplet-AG, Roland Hefter, Drent und Herent, D`Filsers und Ferdinand Klar. Jürgen Kirner übernimmt die künstlerische Leitung der Veranstaltung.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Das traditionelle und allseits beliebte Brunnenfest am Viktualienmarkt ist stadtbekannt. Jürgen Kirner organisiert zuverlässig ein hochkarätiges Ensemble aus Volkskünstler*innen für diesen Tag. Passend zum Start in die Sommerferien genießen die Menschen diese besondere Marktatmosphäre, denn sie lädt zum Verweilen und Entspannen ein.“

Kira Weißbach, 2. Werkleiterin der Märkte München: „Die Volkssänger*innen haben eine Heimat am Viktualienmarkt gefunden. Das ganze Jahr über als Pat*innen an den Brunnen und Anfang August als Musiker*innen beim passenden Brunnenfest. Die Veranstaltung unterstreicht den typisch münchnerischen Marktcharakter besonders gut.“

Die Veranstaltung findet nur bei schönem Wetter statt. Eine Absage erfolgt gegebenenfalls kurzfristig.