Brustkrebsinfotag am 6. März 2024 im LMU Klinikum Großhadern

Brustzentrum LMU Klinikum München und Brustkrebs Deutschland e.V. laden am 6. März von 13:30 – 17:30 Uhr zu einem Informationsnachmittag im LMU Klinikum Großhadern ein

Brustkrebs – neue Ansätze zu Diagnostik und Therapie – um diese und andere Themen geht es am Mittwoch, 6. März, beim „Brustkrebsinfotag 2024“ des Brustzentrums LMU Klinikum München (Klinikdirektor Prof. Sven Mahner, Leitung Brustzentrum Prof. Nadia Harbeck) und Brustkrebs Deutschland e.V. (Renate Haidinger und Team). Dieser wird nach zwei Jahren wieder vor Ort am LMU Klinikum Großhadern stattfinden. Neben zahlreichen Vorträgen stehen eine Expertenrunde für alle Fragen sowie ein gemeinsames Singen mit dem Chor von Brustkrebs Deutschland e.V. „Pink Voices“ auf dem Programm. Der Infotag findet von 13:30 – 17:30 Uhr statt und wendet sich an Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und Ärzte, Fachpersonal, Angehörige und alle Interessierten. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unter www.brustkrebsinfotag.de.

Unsere Referentinnen und Referenten informieren in den Vorträgen zu Standards und Neuentwicklungen in der Diagnostik und Therapie von Brustkrebs, aktuellen Aspekten der Operation, der Bedeutung eines genetischen Befundes sowie über Neuigkeiten in der antihormonellen Therapie. Außerdem werden die neuesten Erkenntnisse vom weltweit größten Brustkrebskongress in San Antonio (USA) im Dezember 2023 und die aktuellen AGO Empfehlungen 2024 vorgestellt.

Interessierte können sich über die Website www.brustkrebsinfotag.de anmelden und Fragen einreichen. Dort finden sie schon vorab Informationen und Angebote sowie viele Videobeiträge sowie Unterstützungsangebote rund um das Thema Brustkrebs. Wir bitten um Voranmeldung bis zum 4.3.2024 unter www.brustkrebsinfotag.de.

Das Brustzentrum LMU Klinikum München und Brustkrebs Deutschland e.V. arbeiten seit mehr als 20 Jahren eng zusammen, unter anderem bei der Organisation des jährlichen Brustkrebsinfotages. Außerdem bietet Renate Haidinger, Vorsitzende von Brustkrebs Deutschland e.V., im Brustzentrum LMU Klinikum regelmäßig Sprechstunden für Patientinnen und Patienten an.