Bryan Adams „So Happy It Hurts“-Tour 2022 – 16.03.2022 Olympiahalle München

Bryan Adams mit allen Hits endlich wieder live „So Happy It Hurts“-Tour im März in großen Arenen Konzerte in Berlin, Nürnberg, München, Mannheim und Köln

mit allen Hits seiner erstaunlichen, über vier Jahrzehnte währenden Karriere präsentiert sich Bryan Adams im März endlich wieder live in großen deutschen Arenen. Die „So Happy It Hurts“-Tour kommt vom 13. bis 21.03.2022 nach Berlin, Nürnberg, München, Mannheim und Köln. Bereits im Herbst 2021 erscheint sein gleichnamiges neues Album.

Bryan Adams gilt als einer der erfolgreichsten Singer-Songwriter der Rockmusik weltweit. Der faszinierende Live-Performer und mehrfache GRAMMY-Gewinner begeistert seine Fans auf der Bühne mit Bestseller-Songs und vehementen, energiegeladenen Auftritten, die Hit an Hit reihen. Die Alben des glaubwürdigen Rock’n’Rollers eroberten bis heute stets die Spitzen der Charts, erreichten multiplen Gold- und Platin-Status.

Über 65 Millionen Tonträger und Nr. 1-Status in mehr als 40 Ländern dokumentieren eine einzigartige Resonanz, die ihre Entsprechung in ausverkauften Tourneen rund um den Globus findet. Bryan Adams und seine langjährigen Begleiter, Keith Scott (Leadgitarre) und Mickey Curry (Drums) sowie Keyboarder Gary Breit und Bassist Norm Fisher, präsentieren eine mitreißende Show, mit sämtlichen Hits und Highlights.

Vier Mega-Hits verdeutlichen die musikalische Dominanz von Bryan Adams in den 90ern: „Everything I Do“, „Please Forgive Me“, „All For Love“ und „Have You Ever Really Loved A Woman“. Schon Mitte der 80er hatte sich Adams seinen Platz in der Rock’n’Roll Hall of Fame erspielt, als er mit den „Reckless“-Klassikern „Summer Of ‘69“, „Somebody“ und „Run To You“ sowie „Cuts Like A Knife“ Weltruhm erlangte.

Rockhymnen und rauer Gesang wurden zu seinen Markenzeichen, aber ebenso wunderschöne Balladen. „Everything I Do“, der Ohrwurm aus dem „Robin Hood“-Film, wird als eine der erfolgreichsten Singles aller Zeiten in die Annalen der Rockgeschichte eingehen. Superhits wie „Have You Ever Really Loved A Woman?“, „The Only Thing That Looks Good On Me Is You“, „Heaven”, „Cloud No. 9”, „The Best Of Me” oder „Here I Am” zählen zu weiteren herausragenden Chartbreakern.

Bryan Adams live – das sind mehr als zwei Stunden ungebremste Energie und totales Engagement analog zu dem Versprechen seines Millionensellers „Let’s Make A Night To Remember“. Es ist, wie es seine Rockhymne „Straight From The Heart“ treffend beschreibt: direkt von seinem Herzen in die seiner Fans.

In den letzten Jahren hat Bryan Adams als Fotograf auf sich aufmerksam gemacht. Auch auf diesem Gebiet erweist er sich als absoluter Meister seines Fachs. Für den Broadway-Musical Erfolg „Pretty Woman“ schrieb Bryan Adams den Soundtrack. Zu seinen Auszeichnungen zählen der GRAMMY und der American Music Award sowie 3 Oscar- und 5 Golden Globe-Nominierungen.

„Pandemie und Lockdown haben gezeigt, dass uns Wahrheit und Spontanität genommen werden können. Plötzlich kam das Touring zum Erliegen“, sagt Bryan Adams. „So Happy It Hurts handelt von Freiheit, Autonomie und dem Rausch eines offenen Weges. Mein neues Album beschreibt die essenziellen Dinge des Lebens, die das Geheimnis des Glücks und menschlicher Beziehungen ausmachen.“

