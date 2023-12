Budenzauber und Lichterglanz im Herzen von Prien

Regulär findet der Priener Christkindlmarkt an den vier Wochenenden vor dem großen Fest auf dem Priener Marktplatz statt. 2023 fällt Heiligabend auf einen Sonntag und somit auf den vierten Advent. Daher hat der weihnachtliche Markt über den Jahreswechsel hinaus an vier zusätzlichen Tagen mit kleinerem Angebot für Besucher:innen geöffnet.

Der Advent im Herzen Priens

An den vier Adventswochenenden (Freitag bis Sonntag – 13.00 bis 20.00 Uhr) lädt der Priener Christkindlmarkt zum gemütlichen Verweilen ein. Am zweiten und dritten Adventswochenende laden die Buden bereits am Donnerstag, jeweils von 17 bis 20 Uhr, sowie von Freitag bis Sonntag, jeweils von 13 bis 20 Uhr, mit regionalen Köstlichkeiten, liebenswerten Geschenkideen und traditioneller Handwerkskunst zum vorweihnachtlichen Flanieren ein. Nach Heiligabend hat der Priener Christkindlmarkt zusätzlich mit kleinerem Angebot am Freitag, 29. Dezember, von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Am Samstag, 30. Dezember wird hier im Herzen der Seegemeinde von 16 bis 22 Uhr eine Vorsilvesterparty gefeiert. Eine Apres-Ski-Party lockt am Freitag, 5. Januar 2024, von 18 bis 22.30 Uhr, Besucher:innen von nah und fern. Begleitend zu dem Priener Christkindlmarkt finden in und um den Markt wieder eine Vielzahl von Veranstaltungen, Lesungen und Vorführungen statt. Mit festlicher Dekoration, bunten Lichtern und sanften Klängen bringt er Ruhe und Besinnlichkeit zurück in den Alltag.

Christkindlmarkt: Frauenchiemsee im Lichterglanz

In der Adventszeit 2023 lockt die Fraueninsel an acht Tagen mit funkelnden Lichtern, traditionellem Kunsthandwerk, kulinarischen Schmankerln und dampfenden Getränken Besucher:innen von nah und fern. In diesem Jahr bieten rund 70 Aussteller:innen von Donnerstag, 30. November bis Sonntag, 3. Dezember sowie von Donnerstag, 7. bis Sonntag, 10. Dezember – jeweils donnerstags von 15 bis 20 Uhr sowie freitags, samstags und sonntags von 12 bis 19 Uhr – ihre Waren auf dem winterlichen Inseljuwel an.

Special Winterangebot: Gäste erhalten ab einer Buchung von 4 Nächten zusätzlich ein Ticket für die Schifffahrt zur Herren- und Fraueninsel. Die Buchung muss über das Tourismusbüro Prien am Chiemsee oder www.tourismus.prien.de erfolgen und ist im Zeitraum Dezember 2023 bis Januar 2024 möglich.