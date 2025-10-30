Bürgerentscheid zur Olympiabewerbung: Amtliches Endergebnis
Der Abstimmungsausschuss hat das amtliche Endergebnis des Bürgerentscheids zur Olympiabewerbung festgestellt. Die Frage „Sind Sie dafür, dass sich die Landeshauptstadt München um Olympische und Paralympische Sommerspiele bewirbt, die entweder im Jahr 2036, 2040 oder 2044 stattfinden?“ haben 305.349 Münchner*innen (66,4 Prozent) mit „Ja“ beantwortet. 154.359 (33,6 Prozent) stimmten mit „Nein“. Das erforderliche Quorum, das vorgibt, dass mindestens zehn Prozent der 1.097.034 Stimmberechtigten entweder für „Ja“ oder für „Nein“ stimmen müssen, ist erfüllt. Damit ist das Votum der Bürger*innen gültig. Die Wahlbeteiligung lag mit 42 Prozent auf Rekordniveau. Noch nie gaben so viele Münchner*innen bei einem städtischen Bürgerentscheid ihre Stimme ab. Detaillierte Abstimmungsergebnisse nach Stadtbezirken und Stimmbezirken sind online abrufbar unter www.wahlamt-muenchen.de.