Bürgerfest im Prinz-Eugen-Park

Das neue Stadtquartier Prinz-Eugen-Park feiert am Samstag, 8. Juli, seine neu angelegten öffentlichen Grünflächen. Das Baureferat organisiert zur Fertigstellung der Grünflächen ein Bürgerfest. Die Veranstaltung findet ab 14 Uhr im Zentrum des Quartiers auf der Wiese neben dem „Biberburg-Spielplatz“ statt. Nach der Begrüßung durch Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer um 14.15 Uhr spricht Bürgermeisterin Katrin Habenschaden. Beim anschließenden Bürgerfest gibt es kulinarische Angebote für jeden Geschmack und ein abwechslungsreiches Programm auf der Bühne mit Bands und Tanzaufführungen bis 20 Uhr. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Spiel- und Sportangebote.

Die rund zwölf Hektar großen Grünflächen im Stadtquartier Prinz-Eugen-Park im Stadtteil Oberföhring entstanden auf der Fläche der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne. Das Quartier umfasst etwa 1.800 Wohnungen einschließlich einer prämierten ökologischen Mustersiedlung. Etwa ein Drittel der Gesamtfläche nehmen die neu angelegten öffentlichen Grünflächen ein. Prägend ist der wertvolle Baumbestand. Ziel der Planung war es, die vorhandenen Bäume, Wiesen und Biotope größtmöglich zu erhalten und weiterzuentwickeln. Die dichten Wohncluster liegen eingebettet in den Grünflächen. Dies gibt dem neuen Stadtquartier seine eigene Identität. Zusätzlich schließt der „Prinz-Eugen-Park“ im Norden und Süden an zwei vorhandene Grünzüge an. Die Bewohner*innen können ein vielfältiges, differenziertes und barrierefreies Angebot an Freizeitmöglichkeiten nutzen. Die Grünflächen gliedern sich in fünf Teilbereiche: die Grüne Mitte „Angerhain“ mit einem Wasserspielplatz und dem Kletterspielplatz „Biberburg“, der Südflügel mit den Sportterrassen für Jugendliche und Erwachsene, die Biotopentwicklungsfläche im Ostflügel, der Nordflügel mit zwei weiteren Spielplätzen sowie die drei Fugen in Nord-Süd-Richtung zwischen der Bebauung. Mit dem umfangreichen Wegesystem, den Sitz- und Aufenthaltsbereichen, den Holzdecks sowie den vielfältigen Spiel- und Sportflächen wurden Angebote für alle Altersgruppen geschaffen.