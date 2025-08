Bürgermeisterin Verena Dietl eröffnet das Sommerfestival im Olympiapark

Das Sommerfestival ist eröffnet – 24 Tage Familienspaß im Olympiapark

Bürgermeisterin Verena Dietl eröffnete am heutigen Freitag, 1. August, als Schirmherrin das traditionelle Sommerfestival im Olympiapark. Zusammen mit Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH, sowie Peter Bausch und Robert Eckl, Geschäftsführer der VMS, Veranstaltungsgesellschaft der Münchner Schausteller GmbH, zapfte sie die erste Maß. „Es ist für mich jedes Jahr eine große Freude Schirmherrin des Sommerfestivals zu sein. Das Programm ist bunt und vielfältig und es gibt jede Menge zu erleben – für alle Münchnerinnen und Münchner und Gäste aus aller Welt, egal ob jung oder alt “, so Bürgermeisterin Verena Dietl.

Von Freitag, 1. August bis Sonntag, 24. August erwartet die Besucher:innen 24 Tage lang ein Angebot, das kaum Wünsche offen lässt. Die Münchner Schausteller sind mit ihren Fahrgeschäften vor Ort, die Budenstraße lädt zum Bummeln und Stöbern ein, die Gastro-Standl bieten kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt. Und als Highlights gibt es die Themenwochenenden Bayern & Kultur, Gaming & Kids, Selfmade & Kunsthandwerk sowie Body & Mind. Neu im Sommerfestival-Programm ist der Treasure Hunt, der Flohmarkt, bei dem am 16. August Influencer:innen aus Fashion, Lifestyle, Fitness & Entertainment ihre persönlichen Schätze in der Olympiahalle (Eingang Ost) verkaufen – Afterparty inklusive.

„Bei unserem Sommerfestival zeigt sich unser Park wie bei all unseren Olympiapark-Events von seiner vielseitigen Seite. Nahezu in jeder Ecke des Geländes gibt es etwas zu entdecken und zu erleben. Die ‚Kleine Wiesn‘, wie das Sommerfestival vor vielen Jahren einmal genannt wurde, ist das perfekte Ferienprogramm. Wir freuen uns auf alle Münchner:innen und Tourist:innen, die uns bis zum 24. August im Park besuchen und hier abwechslungs- und erlebnisreiche Tage verbringen“, so Olympiapark-Chefin Marion Schöne.

Ein echtes Paradies für die kleinen Sommerfestival-Gäste ist das Kinderland: Jeden Tag laden kreative Bastelstationen und eine bunte Auswahl an Spielgeräten zum Entdecken und Toben auf das Dach der Kleinen Olympiahalle ein. Am 13. August erhellt das große Feuerwerk den Himmel über dem Olympiasee. Mit kühlen Drinks und einem entspannten Ambiente lockt nicht zuletzt die „Bar du Soleil“ auf dem Olympiasee.

Geöffnet ist das Sommerfestival montags bis donnerstags von 12.00 bis 23.00 Uhr, freitags bis sonntags von 11.00 bis 23.00 Uhr.

Eingerahmt wird der Olympiapark-Event vom zeitgleich stattfindenden Theatron-Musiksommer (1. bis 24. August) und der zweiwöchigen Ferienaktion „Kunst & Krempel“ mit Werkstätten und Ateliers für junge Kreativköpfe (1. bis 17. August).

Das detaillierte Sommerfestival-Programm gibt es unter olympiapark.de.