Bundespolizei im Unwettereinsatz – Mehrere Bäume und eine Fahrradschutzhütte beeinträchtigten Bahnverkehr

In den Abend-/Nachtstunden von Donnerstag auf Freitag (24./25. Augst) kam es zu zahlreichen, witterungsbedingten Beeinträchtigung im Bahnverkehr und damit zu diversen Einsätzen der Bundespolizei.

Gegen 23:15 Uhr wurde auf der Bahnstrecke Regensburg/Landshut – Freising im Bereich des Bahnhofes Moosburg eine Schutzhütte für Fahrräder durch starken, böigen Wind von einem privaten Anwesen auf die Gleise geweht. Bundespolizisten räumten die Hütte aus dem Gleisbereich und sicherten sie gegen erneutes Verwehen.

Zwischen Dachau und Altomünster kam es zu zwei witterungsbedingten Einsätzen.

Gegen 23:58 Uhr fiel kurz hinter dem S-Bahnhaltepunkt Erdweg ein Baum auf eine S2. Nach Erdung des Gefahrenbereiches wurden 15 Fahrgäste durch die Feuerwehr geborgen. Keiner der Geborgenen, die ihre Weiterreise eigenständig fortsetzten, hatte über gesundheitliche Beeinträchtigungen berichtet. Durch den Vorfall kam es zu weiteren Schäden an der Infrastruktur und an der S-Bahn. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 €.

Gegen 00:45 Uhr mussten Bundespolizisten erneut zu einer S2. Auf freier Strecke stand nach einem Stromausfall zwischen Markt Indersdorf und Arnbach eine S-Bahn. Hier wurden sechs Fahrgäste durch die Feuerwehr evakuiert, die ebenfalls von gesundheitlichen Beeinträchtigungen verschont blieben.

Über die gesamte Nacht kam es – überwiegend wegen Bäumen im Schienenbereich und auf S-Bahnen oder in Oberleitungen sowie durch Stromausfälle – zu Störfällen im Münchner S-Bahnbereich, so dass der gesamte Betrieb der S-Bahn vorübergehend eingestellt wurde.