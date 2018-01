Bundespolizei sucht nach tatverdächtigem Dieb

Die Bundespolizei ermittelt in einem Fall, der sich am Mittwochmittag, den 4. Oktober 2017 in der S8 Richtung Herrsching ereignet hatte. Ein bisher unbekannter Mann stahl einem 25-Jährigen in der fahrenden S-Bahn auf Höhe Neuaubing 6.500 Euro Bargeld. Nun sucht die Bundespolizei mit Bildern aus der Videoaufzeichnung der S-Bahn nach dem dringend Tatverdächtigen.

Ein 25-jähriger Münchner war am 3. Oktober bis spät in die Nacht auf dem Oktoberfest tätig und im Anschluss mit Freunden noch in der Stadt unterwegs. Seine Geldtasche – mit beträchtlichem Inhalt – hatte er bei sich.

Am 4. Oktober stieg der Kellner um 08:50 Uhr am Münchner Hauptbahnhof in eine Richtung Herrsching fahrende S8. Dort schlief er ein. Wenig später, auf Höhe Laim, stieg der bisher unbekannte, tatverdächtige Dieb zu. Er setzte sich zunächst dem Schlafenden gegenüber. Beide fuhren mit der Bahn stadtauswärts, die S-Bahn leerte sich zusehends. Die Videoaufzeichnung aus der S-Bahn zeigt, wie der unbekannte Tatverdächtige wartete, bis sich eine günstige Gelegenheit bot. Gegen 09:10 Uhr setzte sich der Unbekannte neben den Münchner und griff ihm anschließend mehrmals in die an der rechten Seite hängende Kellnertasche. Er nahm dabei wiederholt Bargeld an sich und entfernte sich wenig später von dem Schlafenden, der von der Tat nichts mitbekam.

Als der Kellner später erwachte, stellte er fest, dass ihm 6.500 Euro Bargeld gestohlen worden waren. Er erstattete Anzeige bei der Bundespolizei.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

– männlich

– ca. 20 bis 25 Jahre alt

– ca. 170 bis 180 cm groß und schlank

– mittelblonde kurze Haare

– auffällig weiße Umhängetasche.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft München II sucht die Münchner Bundespolizei auf Beschluss des Amtsgerichtes München mit Fotos aus der S-Bahnaufzeichnung nach dem dringend Tatverdächtigen.

Wer kennt den auf den Bildern abgebildeten Tatverdächtigen und kann Angaben zu ihm oder seinem Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Bundespolizeiinspektion München unter der Rufnummer 089/515550-111.

Fotos zur Öffentlichkeitsfahndung gem. Verfügung (StA Mü. II, Gz.: 35 UJs 21164/17 qu) freigegeben